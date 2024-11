Doveva essere una tappa per velocisti, ma la quinta tappa dell'edizione 107 del Giro d'Italia, diventa un obiettivo centrato per una fuga. Un'occasione fallita per le quadre dei velocisti, nella Genova-Lucca (178 chilometri), con il pistard francese Benjamin Thomas (Cofidis) che vince sul traguardo toscano davanti a Michael Valgren (EF Education-EasyPost) e Andrea Pietrobon (Team Polti-Kometa). Quarto Enzo Palemi (Groupama-FDJ).

Una fuga partita a 75 chilometri dall'arrivo, con i quattro fuggitivi che portano il vantaggio sui 50 secondi sulla salita di Montemagno mentre nel gruppo non si trova l'accordo giusto per rientrare. Pietrobon prova ai 600 metri dal traguardo l'allungo decisivo, ma Thomas chiude lo strappo e vince sul traguardo di Lucca. Non cambia la classifica generale con Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) che resta in maglia rosa.