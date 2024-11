Tre volte Jonathan Milan (Lidl Trek) al Giro d'Italia 2024. Sul traguardo di Cento, la cittadina ferrarese del Carnevale, il velocista italiano conquista la terza vittoria, dopo Andora e Francavilla a Mare, e blinda ancor di più la maglia ciclamino della classifica a punti. Ha preceduto sul traguardo della tredicesima tappa, la Riccione-Cento (179 chilometri), il polacco Stanislaw Aniolkowki (Cofidis) e il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious).

Una vittoria voluta, cercata, soprattutto quando si è ritrovato attardato dal gruppo per colpa di "ventaglio". Ha avuto paura il "Gigante di Tolmezzo", ma grazie alla sua squadra è rientrato e poi ha conquista il terzo sigillo in questa edizione della corsa rosa. Una vittoria di una squadra che gira come un'orologio svizzero, la Lidl Trek anche oggi ha dimostrato di essere una squadra costruita per le vittorie di Milan.

Un treno perfetto, con Simone Consonni a lanciare la punta di diamante Milan, che è stato lucidissimo per andare a prendere la ruota del colombiano Fernando Gaviria che aveva provato ad anticiparlo. Un'altra vittoria che conferma il grande valore del velocista italiano. Non cambia nulla nella classifica generale con Tadej Pogacar sempre in maglia rosa con 2’40” sul colombiano Dani Martinez e 2’56” sul gallese Geraint Thomas; quinto Antonio Tiberi a 4’27”. Domani va in scena la quattordicesima tappa, la Castiglione-Desenzano del Garda, una cronometro di 32,4 chilometri, che di certo darà spettacolo. Tutti a caccia della maglia rosa Pogacar che vuole vincere un'altra tappa e allungare in classifica generale.