Tentativi di fuga, cadute, ritiri (quello di Biniam Girmay terzo ieri sul traguardo a Fossano) e uno sprint sontuoso del velocista italiano più atteso sul lungomare di Andora sulla costa ligure. Jonathan Milan (Lidl-Trek) vince la quarta tappa dell'edizione 107 del Giro d'Italia, l'Aqui Terme-Andora di 190 chilometri, dopo il secondo posto di ieri (beffato) al fotofinish dietro il belga Tim Merlier. Il 23enne di Tolmezzo, pilotato magnificamente nell'ultimo chilometro dal compagno di squadra Simone Consonni, ha battuto l'australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) conquistando la maglia ciclamino.

Una tappa per velocisti che subito dopo la partenza dalla cittadina piemontese registra un tentativo di fuga con Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a guidare il quartetto di testa, composto anche da Felipe Munoz (Nu Colombia), Lilian Calmejane (Intermarché-Wanty) e Stefan De Bod ((EF Education-EasyPost). Una lunga fuga di oltre 180 chilometri ripresa dal gruppo a cinque chilometri dal traguardo. All'inizio dello strappo di Capo Mele Filippo Ganna ha tentato un attacco a sorpresa, ma il gruppo è rientrato a pochi metri dal traguardo. Poi lo sprint potente e vincente di Jonathan Milan a confermare il grande valore di un campione nato in pista che ha conquistato l'oro alle Olimpiadi di Tokyo e il titolo mondiale nel 2021 nell'inseguimento a squadre, il titolo europeo nell'individuale su pista nel 2023. Seconda vittoria al giro per il velocista italiano, che ha vinto la tappa Teramo-San Salvo e la maglia ciclamino a Roma nel Giro 2023. Nella classifica generale lo sloveno Tadej Pogacar resta in maglia rosa.