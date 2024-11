Prova strepitosa nei quaranta chilometri in terra umbra per il leader della corsa rosa che allunga sugli avversari in classifica generale. Cancellata la Cima Coppi prevista per il 21 maggio: cambia il percorso

Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) domina la cronometro da Foligno a Perugia (40,6 chilometri) conquistando la vittoria sul traguardo di Corso Vannucci nel centro del capoluogo umbro. Un percorso pianeggiante nei primi 32 chilometri di strada fino a Ponte Valleceppi, con gli ultimi 8 con picchi di pendenza tra il 12 e il 16% e l'arrivo nel capoluogo umbro. La maglia rosa slovena chiude con il tempo di 51 minuti e 44 secondi, davanti all'italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 16 secondi e allo statunitense Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 49 secondi. Crolla l'inglese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) che chiude a 2 minuti di ritardo dal leader della corsa.

Seconda vittoria nell'edizione 107 del Giro d'Italia 2024 per il fenomeno sloveno, che dopo il successo nella tappa di Oropa, batte uno specialista come l'azzurro, medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e allunga nella classifica generale sui diretti avversari. Ora la maglia rosa ha un vantaggio di 2 minuti e 36 secondi sul colombiano Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) e di 2 muniti e 46 secondi sull'inglese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). E domani va in scena l'ottava tappa, la Spoleto-Prati di Tivo (152 chilomertri), che rischia di far calare il sipario sul Giro d'Italia 2024. Con un Tadej Pogacar così gli avversari sono già stati avvisati!

Il Giro d'Italia non passerà sullo Stelvio

Cambia il percorso della sedicesima tappa del Giro d'Italia 2024, la Livigno-Santa Cristina Selva Val Gardena (202 chilometri) prevista per il 21 maggio. La tappa non transiterà dai 2758 metri del Passo dello Stelvio, la Cima Coppi, che è stata cancellata dal percorso. A darne notizia Rai News al termine di un sopralluogo terminato poche ore fa. La decisione arriva per la troppa neve sul percorso, nonostante l'intensa opera di pulizia. Una scelta che arriva per i pendii sovrastanti carichi di neve con le temperature di questi giorni che rendo alto il pericolo di distacchi. Gli organizzatori un percorso alternativo, forse attraverso la Val Monastero.