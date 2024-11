Il ciclista sloveno conquista in volata il successo nell'ottava tappa. Dietro il leader della classifica si sono piazzati Martinez e O'Connor. Quarto Tiberi

Tadej Pogacar vince l'ottava tappa, la Spoleto-Prati di Tivo (152 chilometri), ed è sempre più padrone dell'edizione 107 del Giro d'Italia. È il terzo successo per il ciclista sloveno che chiude davanti al colombiano Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) e all'australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Buona prova di Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) quarto al traguardo.

La tappa

La tappa partita da Spoleto è stata segnata da una fuga tentata da quattordici corridori chiusa dal gruppo nella salita di Prati di Tivo nel Parco Nazionale del Gran Sasso in Abruzzo. La maglia rosa Tadej Pogacar ha messo a tirare la sua squadra scremando il gruppo con il kazako Aleksej Lucenko (Astana Qazaqstan Team), sesto in classifica a 3' 49". A fare il ritmo il polacco Rafal Majka sulla salita abruzzese, con l'italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) a provare lo scatto a poco meno di due chilometri dal traguardo, ma la maglia rosa è li pronta a chiudere. La tappa si decide in volata con la maglia rosa che batte tutti e si conferma leader indiscusso del Giro d'Italia 2024!

La classifica generale

T. Pogacar (Slo); 2. D. Martinez (Col) a 2’40”; 3. G. Thomas (Gb) a 2’58”; 4. B. O’Connor (Aus) a 3’39”; 5. C. Uijtdebroeks (Bel) a 4'02”; 6. A. Tiberi (Ita) a 4’23”; 7. L. Fortunato (Ita) 5’15”; 8. E. Rubio (Col) 5'28", 9. T. Arensman (Ned) 5'30; 10. J.Hirt (Czk) 5'53"