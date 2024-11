Tadej Pogacar padrone assoluto del Giro d'Italia 2024! La maglia rosa ha dominato anche l'Alpago-Bassano del Grappa (184 chilometri), con due volte il passaggio del Monte Grappa, conquistando la sesta vittoria nella corsa rosa 2024. Ennesima prova spettacolare per il supercampione sloveno sul traguardo di Bassano del Grappa, dopo le vittorie di Oropa, Prati di Tivo, la cronometro di Perugia, Livigno e Santa Cristina di Val Gardena.

Un dominio assoluto per il venticinquenne che sul muro del Monte Grappa, davanti a più di 100mila spettatori, con tanti tifosi sloveni, ha raggiunto i fuggitivi, per ultimo l'italiano Pellizzari prima di staccare tutti per un assolo in discesa e vincere sul traguardo di Bassano. Un giro che sin dai primi chilometri ha visto la grandezza di un campione che ora punta a conquistare anche il Tour de France 2024.