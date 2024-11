Solo secondo il favorito, già vincitore di due tappe. Splendida cartolina a Pizzo: centinaia di persone per la partenza che ha portato la carovana rosa a Praia a Mare

La Calabria si tinge di rosa. Lo fa soprattutto Pizzo Calabro, teatro della partenza della settima tappa del Giro d’Italia che dallo splendido lungomare della città napitina ha portato la carovana a Praia a Mare. 159 chilometri per velocisti. Vince Bennet Ma il Giro non è solo agonismo, alle nostre latitudini è soprattutto una grande festa ed una grande opportunità per mettere in vetrina le proprie bellezze.

Da Cassani a Moser

In Calabria, oltre ai protagonisti di oggi anche i protagonisti di ieri, oggi guida del ciclismo italiano come il tecnico della nazionale Davide Cassani e Francesco Moser. Il ct azzurro e la storia di questo sport. Insieme anche ad una cena, che ha preceduto la giornata in rosa, a base rigorosamente di prodotti tipici calabresi e vino cantine Moser.

Si pensa al futuro

Con la tappa Pizzo-Praia a Mare il Giro lascia la Calabria che domani sbarcherà in Campania. Ma qui si pensa già al futuro. Per mano di Mimmo Bulzomì, l’uomo del Giro in Calabria e presidente del Mileto Sporting Club, la gara organizzata dalla Gazzetta dello Sport, nel 2020, potrebbe partire da Mileto, ancora ne Vibonese.

LEGGI ANCHE: A Pizzo è festa per il via della settima tappa del Giro d’Italia