Non siederà in panchina nel match contro il Cosenza Cimino della Casertana. Queste le determinazioni del giudice sportivo

Il giudice sportivo di Lega Pro, Pasquale Marino, in merito alla gare dell’undicesima giornata di ritorno, tra i giocatori ha squalificato per due gare: Ricucci (Monopoli). Per una giornata: Onescu (Fidelis Andria), Nzola (Francavilla), Lepore (Lecce), Foggia (Melfi), Gianola (Reggina), Dangelo e Marino (Unicusano Fondi), Yabre (Vibonese). Tra gli allenatori una giornata e 500 euro di ammenda a Pellegrino (Akragas), una giornata a Cimino (Casertana). Fra le società ammenda di mille euro alla Paganese.

Francesco Pirillo