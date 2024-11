L'attaccante della Vibonese rimedia tre giornate. Il Cosenza perde due giocatori

Il giudice sportivo di Lega Pro, Pasquale Marino, in merito alle partite della settima giornata di ritorno, ha squalificato per cinque gare Armellino (Matera) “per doppia ammonizione entrambe per condotta scorretta verso un avversario. Espulso, avvicinava l'arbitro e dopo avergli appoggiato le mani sul petto gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose“.

Per tre gare fermati Pane (Akragas), Saraniti (Vibonese); per due gare: Ferreira (Paganese). Una giornata di squalifica a: Corsi e Letizia (Cosenza), Paponi (Juve Stabia), Sounas (Monopoli), Coralli (Reggina), Spinelli (Siracusa), Pambianchi (Taranto). Tra i dirigenti inibizione fino a tutto il 31 marzo 2017 per Beccaria della Vibonese. Inibizione fino a tutto il 28 febbraio 2017 e ammenda di 500 Euro per Doronzo (Fidelis Andria). Fra le società, ammende a: Foggia (3.000), Catania, Catanzaro, Reggina (1.500).

Francesco Pirillo