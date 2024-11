Una giornata di squalifica per Sabato, D'Orazio e Favasuli. Multata la Reggina

Il giudice sportivo di Lega Pro, Pasquale Marino, in merito alle partite della nona giornata di ritorno, tra i giocatori ha squalificato per due gare Torromino (Lecce). Per una gara: Pizzella (Akragas), Rainone (Casertana), Sabato (Catanzaro), D'Orazio (Cosenza), Vacca (Foggia), Alessandro (Francavilla), Morero (Juve Stabia), Calderini, De Martino, Signorini (Fondi), Salandria (Matera), De Silvestro (Siracusa), Lo Sicco (Taranto), Favasuli (Vibonese).

Tra gli allenatori, due giornate di stop e 500 euro di ammenda a Sepe (Melfi); una giornata a Grassadonia (Paganese). Tra i dirigenti inibizione fino a tutto il 14 marzo 2017 per Meluso (Lecce). Fra le società, ammende a Lecce (2mila euro), Catania e Reggina (mille euro).

Francesco Pirillo