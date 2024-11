L’atleta originaria di Reggio Calabria è raggiante: «Quando ho iniziato a correre non pensavo di arrivare così lontano»

«Sudore, fatica ed emozioni. Se penso a quanto lavoro c’è dietro questa medaglia ho ancora i brividi, quando ho iniziato a correre non pensavo di arrivare così lontano».



È una Giusy Versace raggiante quella che commenta l’ennesimo riconoscimento ricevuto per le sue straordinarie performance sportive.

È di queste ore, infatti, la notizia che l’atleta ha ricevuto, all’Auditorium Gaber del Grattacielo Pirelli a Milano, la medaglia di Bronzo al Valore Atletico, consegnatole dal Coni Delegazione di Milano, per i risultati ottenuti nel 2016, ovvero l’argento e il bronzo ai Campionati Europei di Grosseto sui 200 e 400 metri e la finale dei 200 metri ai Giochi Paralimpici di Rio. «Questo è un riconoscimento che devo e voglio condividere in primis con Andrea Giannini, il mio allenatore, - ha proseguito la Versace - che mi ha guidata e formata, ma anche con il gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre che ancora oggi continua a supportarmi su ogni mia iniziativa volta all’integrazione».



Giusy, nativa di Reggio Calabria, si è distinta con eccellenti risultati nell’atletica leggera paralimpica, vetrina che le ha permesso di mettersi in mostra anche nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione al programma Ballando con le stelle e altri format televisivi. L’ultimo traguardo, prima del riconoscimento di Milano, è stata l’elezione alla Camera dei Deputati nelle elezioni del 24 marzo scorso tra le file di Forza Italia. Una carriera costellata di successi, a dimostrazione che tenacia e spirito di sacrificio permettono di superare ostacoli che ai più potrebbero apparire insormontabili.