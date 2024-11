Altra bella soddisfazione per Francesco Cosso e Gaetano Massara. I due arbitri della sezione Aia di Reggio Calabria sono stati nuovamente designati in maniera congiunta. La prima volta era successa in occasione di Salernitana-Verona, lo scorso 9 ottobre. Stavolta il teatro per Cosso e Massara sarà ancora più prestigioso.

Reggini a San Siro

I due, infatti, saranno quarto uomo e secondo assistente in Inter-Sampdoria, in programma sabato ore 20:45 allo stadio San Siro. Per Massara sarà la prima volta alla Scala del Calcio, mentre Cosso vi aveva già fatto un Milan-Lazio. Quest'ultimo, peraltro, proprio due settimane fa, aveva diretto Napoli-Bologna allo stadio Maradona, a testimonianza del grande percorso di crescita fatto dal fischietto della sezione dello Stretto.