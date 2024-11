Miriam, Christian e Alessia. Saranno loro a rappresentare l’Italia ad Abu Dhabi. Un orgoglio per la Calabria e per Lamezia Terme

Atleti speciali, molto speciali. Così lucidi nella loro determinazione, nel volersi calare nello sport ed utilizzarlo come leva per affrancarsi da una realtà non sempre all’altezza dei loro sogni, da riuscire ad arrivare in alto, molto in alto. Gli atleti della LuckY Friends, ragazzi con disabilità fisiche,pischiche o cognitive, dopo avere incetta di medaglie alle scorse olimpiadi nazionali sono stati ora convocati negli emirati Arabi per partecipare ai mondiali delle Special Olypics.

Si tratta di Cristian Macrì convocato per il badminton a cui parteciperà nel doppio misto con l’atleta Alessia Cerra e di Miriam Molinaro che concorrerà per la danza artistica.

A Lamezia la presentazione ufficiale nel civico Trame che ospita alcuni degli allenamenti degli atleti rimasti senza un luogo in cui allenarsi dopo la serrata degli impianti sportivi e dopo avere trovato chiuso anche Palazzo Panariti.

Emozioni forti, carichi di adrenalina e gioia per loro piccoli guerrieri e per i loro genitori, per chi da anni li allena con fiducia e sacrificio, ma anche per la città di Lamezia. Una serata all’insegna delle emozioni, dei sorrisi ma anche di riflessioni su come lo sport possa decisamente livellare le differenze.

Un traguardo quello dei mondiali mai nemmeno immaginato, un sogno che questi ragazzi e i loro “angeli custodi”, i presidenti Rosario Cortese e Pasquale Cimino e il vice Domenico La Chimea, non avevano mai nemmeno accarezzato.