Si rincorrono giorno dopo giorno le news di questi calciomercato estivo dilettantistico che, pur non essendo iniziato ufficialmente, porta in dote una frenetica scia di indiscrezioni, interessamenti strette di mano, accordi e trattative ben avviate. Innanzitutto, nelle ultime ore tante sono state le ufficialità registrate, ma andiamo con ordine, ovvero per categoria. Quella più fresca è l'ufficialità di Gianfranco Isabella alla Virtus Rosarno, con il ds Mimmo Varrà che piazza un altro colpo nel silenzio. Il terzino destro, classe 2000, proviene dal Bocale ma nonostante la sua giovane età vanta anche esperienze importanti in Serie D con le maglie di Cittanova (26 presenze) e Locri. Vicino alle 100 presenze invece nel campionato di Eccellenza.

Continua la sua campagna di rinnovi invece la retrocessa Gioiosa Ionica che ufficializza il prolungamento del giovane classe 2004 Mattia Loccisano. Sulla stessa lunghezza d'onda il Capo Vaticano, anch'esso in piena campagna rinnovi e che nelle scorse ore ha annunciato il prosieguo del matrimonio sportivo con il centrocampista argentino Franco Pasini, arrivato a dicembre ma che ha portato tanto fosforo e quantità alla mediana neroverde. Blinda la porta invece la Bovalinese, desiderosa di tornare ai fasti calcistici di qualche anno fa, dal momento che i guantoni li indosserà ancora per un altro anno Giorgio Galluzzo. Inizia ufficialmente anche il mercato del Trebisacce dal momento che i delfini, nelle scorse ore, hanno annunciato il rinnovo del direttore sportivo Domenico Rugiano che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione, con la costruzione di una rosa ponderata e competitiva.

Mesoraca e Catona le più attive

Ancora più calde invece le indiscrezioni di mercato che giungono in queste ultime ore. Andando sempre per categoria, come ampiamente spiegato in un nostro pezzo, la situazione dell'Isola Capo Rizzuto è tutta in evoluzione anche se il club, con ogni probabilità, dovrà tener conto di alcune partenze importanti. Su tutti capitan Godoy e il talentino, classe 2006, Ventura entrambi in direzione Igea Virtus dove attualmente opera l'ex ds giallorosso Sorace. Stessa destinazione potrebbe averla anche il portiere Rehinolds.

Il PraiaTortora sta per perdere il centrocampista Thiago Munoz, il quale sembra destinato a trasferirsi in Puglia. Su di lui c'erano Virtus Rosarno e Trebisacce. Scendendo di categoria, sembra voler costruire una rosa importante il Mesoraca come confermano le trattative per portare in amaranto sia Antonio Costa che Carlo Tassoni, e qui potrebbe giocare un ruolo fondamentale il neo-tecnico Varacalli che li ha avuti lo scorso anno a Sersale. In Prima Categoria sembra muoversi in grande il Catona, con il club bianco/azzurro in procinto di chiudere con due profili di grande spicco, e stiamo parlando del centrocampista Santo Buda (quest'anno con la maglia della ReggioRavagnese) e del giocatore offensivo Salvatore Lancia: due giocatori che sarebbero un vero e proprio lusso per la Prima Categoria. Piscopio, per la panchina è corsa a due tra Pino Alessandro e Mario Spina.