L'avvento di dicembre ha portato innanzitutto tre cose: una certezza, ovvero la forza del Gioiosa Ionica che si conferma capolista; una lieta sorpresa, ovvero la Bovalinese reduce da cinque vittorie nelle ultime sei gare e il conseguente terzo posto in classifica; una sorpresa inaspettata, ovvero il brusco stop dello Stilomonasterace che cade malamente sul campo dell'Africo per 4-0.

Insomma, la vetta rimescola, seppur parzialmente, le proprie carte in questo dodicesimo turno del campionato di Promozione B.

Come di consueto, ecco il podio settimanale stilato dalla redazione sportiva di LaC News24 che premia i tre migliori giocatori di giornata con il seguente criterio: 10 punti per il primo posto; 7 punti per il secondo posto e 4 punti per il terzo posto.

Il podio settimanale

Questa volta, a prendersi il gradino più alto del podio non è un attaccante, un centrocampista o un man of the match, bensì un portiere. Il giovane Francesco Governali, infatti, ha sicuramente spostato a favore la bilancia dell'equilibrio in una gara poi vinta dal suo Melito. Nella vittoria dei gialloblù per 2-1 sul San Nicola-Chiaravalle, infatti, c'è anche la firma dell'estremo difensore delle api che, sullo 0-0, neutralizza un calcio di rigore di Barolo.

Sette punti e secondo posto per Buades Arzola. L'attaccante dell'Africo è stato infatti tra i migliori nel delicato match contro lo Stilomonasterace, prima di questa gara capolista del torneo, e proprio per questo merita di diritto il podio. Un secco 4-0 che rilancia il club africese in classifica, e con lo spagnolo che mette a segno una doppietta.

Quattro punti e terzo posto infine per Nicolas Lugli. L'argentino della Virtus Rosarno, infatti, è il migliore dei suoi nella sofferta vittoria contro l'insidiosa Deliese e non solo perché ha firmato la rete che ha aperto le marcature, ma perché ha ancora una volta pesato nell'economia tattica della squadra di mister Panarello.