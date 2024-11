«Nonostante tutti i sacrifici compiuti dai nostri ragazzi, che si sono allenati con dedizione ovunque fosse possibile a volte anche per strada e l'impegno instancabile dello staff tecnico , il persistere della mancanza del campo sportivo a San Luca sta mettendo a rischio la sopravvivenza della nostra squadra. Dopo oltre due mesi di attesa, nonostante i nostri ripetuti appelli alle istituzioni locali, non si è ancora trovata una soluzione al problema del campo di calcio . Se questa situazione non verrà risolta entro la prossima settimana, saremo costretti, a malincuore, a ritirare la squadra Juniores».

«La ASD San Luca 1961 è costretta a comunicare, con profondo rammarico, che a causa delle persistenti difficoltà nell'individuare un campo sportivo adeguato , la prossima settimana potrebbe essere decretata l'uscita dal campionato della squadra Juniores ». Si apre così una nota diffusa dalla società del San Luca nelle scorse ore. La squadra reggina, reduce dalla sconfitta interna contro il Ragusa , occupa la terzultima posizione in classifica nel girone I del campionato di Serie D e da diverso tempo non gioca le proprie gare casalinghe tra le mura amiche del “Corrado Alvaro“. I giallorossi hanno finora disputato le loro sfide interne su altri campi.

«Questa dolorosa decisione non riguarderà solamente la Juniores, ma avrà conseguenze a cascata, coinvolgendo anche la squadra Giovanissimi e, successivamente, la prima squadra di Serie D ». Attraverso il comunicato stampa, la società giallorossa ha dunque chiesto « con urgenza alle autorità locali di intervenire e risolvere questa situazione , consentendo alla ASD San Luca 1961 di continuare la sua preziosa attività nel mondo del calcio. La nostra comunità, i nostri giocatori e i loro genitori meritano il sostegno necessario per preservare il patrimonio sportivo che da oltre sessant'anni rappresentiamo con orgoglio».

Nel frattempo è stato convocato una riunione d'urgenza della dirigenza e dei soci, in programma martedì 14 Novembre, alle ore 20:00, presso la sede sociale. L'incontro avrà come principale oggetto di discussione «le problematiche attuali del campo sportivo e la situazione tecnica della squadra. In particolare - si legge in un'ulteriore nota - , si affronterà il problema relativo alle categorie juniores e giovanissimi, come precedentemente illustrato nel nostro comunicato stampa che dipendono ovviamente dalla risoluzione del problema campo sportivo, argomento che potrebbe decretare la decisione dell'uscita dai campionati Giovanissimi, Juniores e Prima Squadra»