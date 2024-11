Le due tifoserie non sono gemellate ma ne hanno uno in comune. Infatti tra le amicizie più forti che gli UC hanno in Italia c’è quella con i supporters viola della Fiorentina che a loro volta sono legati con quelli portoghesi

L’eco della stagione straordinaria del Catanzaro ha risuonato anche fuori dai confini nazionali. La “Torcida Verde” – la tifoseria organizzata dello Sporting Lisbona –, durante il match che ha visto i biancoverdi pareggiare in casa per 1 a 1 contro l’Arouca, ha esposto uno striscione sul quale era impressa la scritta “Grande Catanzaro in Serie B”.

Le due tifoserie non sono gemellate ma ne hanno uno in comune. Infatti tra i gemellaggi più forti che gli Ultras Catanzaro hanno in Italia c’è quello con i supporters viola della Fiorentina, che a loro volta sono gemellati con quelli dello Sporting.

Il giorno della cerimonia al Ceravolo per la promozione, durante la partita contro il Pescara del 26 marzo, arrivarono tifosi da tutta Italia. Infatti in curva Massimo Capraro, oltre a supporters Viola c’erano folti gruppi di ultras del Brescia e del Barletta (anche loro gemellati con la tifoseria giallorossa). Presenti anche alcuni esponenti della tifoseria dell’Austria Salisburgo che ha rapporti di amicizia con gli UC da decenni.