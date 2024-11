Impatto col botto per mister Ciccio Cozza sulla panchina del Locri dal momento che, su due partite, ha racimolato due vittorie senza peraltro subire reti. Una doppietta che fa balzare il Cavallo Alato al quinto posto in classifica e a quota 12 punti. Ora però è già tempo di tornare in campo dal momento che domani è in programma il turno infrasettimanale del campionato di Serie D, valido per l'ottava giornata.

Il fattore Cozza

In esclusiva ai nostri microfoni si è dunque espresso lo stesso tecnico amaranto che ha parlato sia delle prime due gare contro Sambiase e Siracusa e sia di questa imminente in casa del Pompei: «Le prime due partite sono state molto importanti perché sono arrivati due successi, l'ultimo contro il Siracusa che è la favorita per la vittoria del campionato. Direi che abbiamo offerto due ottime prestazioni ma adesso bisogna proseguire su questa strada per cercare di raccogliere il più possibile. Al momento sono contento del risultato e di come sta giocando la squadra, e poi battere la favorita fa sempre piacere ma c'è anche da dire che l'abbiamo battuta meritatamente mettendoli sotto dall'inizio alla fine, quindi complimenti ai ragazzi».

Ecco da dove è partito Cozza appena arrivato a Locri: «Da limare c'era la mentalità di una squadra leggermente difensiva e io l'ho portata ad avere una mentalità offensiva come piace a me, cercando sempre la via del gol e giocando con i tre attaccanti e la mezza punta. Adesso è una squadra più offensiva e con più qualità e che ha voglia di divertirsi, giocando in mezzo al campo con il possesso palla. Il merito dunque è dei ragazzi che hanno saputo interpretare il mio pensiero». All'orizzonte, per il Locri, ci sono due trasferte consecutive contro il Pompei domani e in casa del Castrum Favara domenica: «Due partite importanti e difficili ma è in queste gare che si deve vedere un Locri capace di mostrare quanto di buono fatto nelle ultime due sfide. Dobbiamo avere la consapevolezza di potercela giocare alla pari con tutti».