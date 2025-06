Nel corso del play out giocato al PalaCosentia, tra Pirossigeno e Petrartca, è stato esposto lo striscione che ha campeggiato in Curva Nord "Catena" dello stadio “Marulla” per gran parte della stagione

La contestazione a Guarascio continua anche a bocce ferme. Con il campionato terminato e soltanto l’appendice dei playout da disputare (che comunque non riguarda il Cosenza), non si placano comunque le proteste nei confronti del proprietario del sodalizio di via degli Stadi. Nel match di playout della Pirossigeno Cosenza, vinto dai rossoblù del calcio a cinque in casa contro la Vinumitaly Petrarca per 6-3, a sostenere Marchio e compagni anche il tifo organizzato della Curva Nord Catena. Fra i vari stendardi, a dieci minuti dalla fine si è levato dagli spalti uno stendardo molto familiare a chiunque abbia frequentato il “Marulla” nel corso delle ultime stagioni e soprattutto delle ultime partite dei Lupi in Serie B.

La scritta “Guarascio Vattene”, impressa a caratteri cubitali neri su sfondo bianco, ha campeggiato all’improvviso in tribuna, suscitando l’applauso dello stadio. La contestazione a Guarascio è dunque continuata nel corso della partita, nonostante si trattasse di calcio a cinque e non del Cosenza Calcio attualmente di proprietà dell’imprenditore lametino. Continua a leggere su Cosenza Channel.