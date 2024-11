Sedici gol, cinque vittorie casalinghe, due pareggi e una vittoria esterna: è questo il resoconto della seconda giornata del massimo campionato regionale e che vede, al momento, due sole squadre in vetta alla classifica e a punteggio pieno, ovvero Vigor Lamezia e Reggioravagnese.

Sorprese e gerarchie (quasi) capovolte anche in questo turno di campionato, a conferma della grande competitività e dell'imprevedibilità che caratterizza le sedici regine d'Eccellenza. Dopo l'esordio di una settimana fa, continua il nuovo format di LaC News, interamente dedicato alla "Serie A" regionale e caratterizzato dal podio della settimana. Alla fine della giornata, infatti, si andranno a scegliere i migliori tre giocatori, i quali prenderanno il seguente punteggio: 10 punti per il primo posto, 7 punti per il secondo posto e 4 punti per il terzo posto. L'obiettivo è quello di creare una classifica finale e premiare, così, il vero podio stagionale.

Il podio della seconda giornata

È Achraf Habachi ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio di questa settimana, succedendo così al centrocampista dell'Isola Capo Rizzuto, Palermo. Il ventiduenne e nuovo gioiellino del Castrovillari infatti, scoperta del direttore sportivo Gianpiero Salituro, si è preso i riflettori durante la trasferta di Paola, nel derby contro la Paolana. Il talento marocchino, infatti, prende per mano i Lupi rossoneri e li porta alla prima vittoria stagionale. Il ragazzo prima riporta in parità la partita, agli sgoccioli del primo tempo, rispondendo al vantaggio locale di Santangelo, e poi manda in estasi i compagni con il gol-vittoria a due minuti dal termine. Il Castrovillari ha per le mani un gioiellino.

Secondo gradino del podio per Meskar. Il classe 2006, infatti, regala la prima vittoria stagionale alla Gioiese, nel match casalingo contro il Cittanova. Oltre a premiare il gol vittoria in una sfida così importante, comunque, c'è un altro fattore che ha influito parecchio: il diciottenne, infatti, oscura (almeno parzialmente) l'infuocata e turbolenta settimana viola. Un gol, questo, che vale come una risposta.

Chiude il podio Momo Alassani. Il fantasista, ex Rossanese e tornato al Rende nella fase finale del mercato estivo, si è subito rivelato fondamentale per la causa della formazione di mister Gallo. Suo il gol del parziale 1-0, rete peraltro di pregevole e per questo meritevole di podio: è il minuto 38 del primo tempo quando Alassani decide di mettersi in proprio e iniziare una potente progressione dalla trequarti, per vie centrali, che sfonda l'area di rigore della Palmese e si conclude con un missile all'incrocio dei pali. Non basterà per la vittoria, ma la prodezza balistica rimane.