Reso noto il programma delle sfide che si giocheranno prima dell’altra pausa che ci sarà la seconda domenica d’ottobre. In queste tre partite sia giallorossi che rossoblù saranno impegnati due volte in casa e una in trasferta

La Lega Serie B ha reso noto date ed orari delle gare che vanno dal 6° all’8° turno di campionato con relativi anticipi e postici. Ovvero quelli prima dell’altra pausa che ci sarà la 2^ domenica d’ottobre.

Per il Catanzaro si prospettano tre gare abbastanza impegnative, a partire dal match casalingo contro la Cremonese, per poi fare visita alla Salernitane e all'ottava giornata tornare a giocare al Ceravolo contro il Modena. Il Cosenza, invece, in quelle tre giornate sarà impegnato contro Sassuolo in casa, Bari in trasferta e Sudtirol ancora al “San Vito – Marulla”.

Date ed orari delle partite del Cosenza

6^ giornata di campionato: Catanzaro-Cremonese, venerdì 20 settembre ore 20.30

7^ giornata di campionato: Salernitana-Catanzaro, domenica 29 settembre ore 15,00

8^ giornata di campionato: Catanzaro-Modena, domenica 6 ottobre ore 15,00

6^ giornata di campionato: Cosenza-Sassuolo, sabato 21 settembre ore 15.00

7^ giornata di campionato: Bari-Cosenza, sabato 28 settembre ore 15.00

8^ giornata di campionato: Cosenza-Sudtirol, domenica 6 ottobre ore 15.00