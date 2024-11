Tanti i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa dello storico attaccante e capitano del Cosenza Calcio

Rende Calcio - Il Rende calcio commosso ricorda il grande Gigi Marulla Tutta la famiglia biancorossa si unisce al cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa di Gigi Marulla, grande bomber in campo e persona sempre disponibile e gentile fuori dal rettangolo verde. Il Rende Calcio esprime a nome del presidente Coscarella, dello staff tecnico, della squadra le più sentite condoglianze alla famiglia e un abbraccio forte a Kevin.

Coordinamento Provinciale Forza Italia Giovani Cosenza - "Esprimiamo profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Gigi Marulla, per anni bandiera del Cosenza Calcio con il quale ha scritto pagine importanti nella storia del club rossoblu. Un esempio di lealtà e professionalità, che ha sempre mostrato forte attaccamento alla città e alla tifoseria, anche dopo l'addio al calcio giocato, ricoprendo il ruolo di allenatore. Cosenza ha un campione in meno, e da giovani innamorati dei valori sani dello sport ci sentiamo di rivolgergli un forte ringraziamento per quanto ha rappresentato per la nostra città e per la nostra squadra. In questo momento di profonda tristezza ci stringiamo attorno alla sua famiglia, ai suoi cari e ai colleghi che con lui hanno condiviso tante battaglie sportive."

PSE Cosenza - L’improvvisa scomparsa di Gigi Marulla ci lascia interdetti e sgomenti. Il clamore e il senso di profonda e sincera costernazione che ha accompagnato la notizia della sua morte conferma quanto fosse conosciuto nella comunità cittadina e come fosse riuscito a ritagliarsi un ruolo di riferimento nell’immaginario collettivo e nel cuore di tutti i cosentini. Una morte così ingiusta è sempre difficile da accettare ma resta per tutti noi l’esempio di un grande campione che ha calcato il palcoscenico della Serie A e che ha onorato il ruolo di leader dentro e fuori dal campo di calcio. Amico personale di Giacomo Mancini, è stato candidato nelle file socialiste con la lista Cosenza Domani. A lui va il ricordo indelebile di tutti gli appassionati dei valori positivi dello sport e della politica.