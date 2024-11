Con la regular season dei massimi campionati dilettantistici regionali ormai alle spalle, si è giocato oggi pomeriggio il primo turno di play off e play out in Eccellenza e Promozione. Nel massimo torneo dilettantistico calabrese lo spareggio play off tra Soriano e Cittanova ha premiato i reggini che hanno battuto la squadra vibonese per 3-1. Il Cittanova domenica prossima affronterà la Vigor Lamezia, già qualificata in finale.

Saluta il campionato di Eccellenza lo Scalea che perde in casa, ai supplementari contro i Gioiosa Jonica. La squadra reggina passa in vantaggio con Ferrara, poi si fa raggiungere sul pari dal rigore di Bertucci. I tempi regolamentari si chiudono sul risultato di 1-1. Allo scadere del secondo tempo supplementare Ferrara trasforma il rigore che vale il passaggio del turno per la formazione di Loccisano. Il Gioiosa Jonica infatti domenica prossima sarà chiamato allo spareggio contro la Palmese. Quest'ultima ha a disposizione due risultati su tre per mantenere la categoria.

Di seguito tutti i risultati di play off e play out in Eccellenza e nei gironi A e B di Promozione.

Eccellenza

Play off

Soriano - Cittanova 1-3

Vigor Lamezia già in finale

Play out

Scalea - Gioiosa Jonica 1-2 (dopo i supplementari)

Palmese già in finale

Promozione A

Play off

Altomonte - Sersale 2-1 (dopo i supplementari)

DB Rossoblù già in finale

Play out

Cotronei - Mangone 1-0 (Cotronei salvo e Mangone retrocesso)

Promozione B

Play off

Saint Michel - Virtus Rosarno 0-1

Capo Vaticano già in finale