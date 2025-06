Una gara spettacolare quella giocata ieri sera in spiaggia a Terracina con la squadra calabrese under 20 che va solo vicina all’impresa. La Lazio conquista il suo personale triplete vincendo per 5-4

Aver dato tutto non basta, soprattutto quando l’avversario sembra in un momento di grazia. L’Icierre Lamezia è uscita davvero tra gli applausi dalle strutture di Terracina ma alla fine la Supercoppa Italiana è conquistata dalla Lazio, che ha registrato così il suo personale triplete nel settore del calcio in spiaggia.

Molto più incisiva rispetto alla squadra di calcio a undici, i biancocelesti del beach soccer in under 20 hanno conquistato campionato, Coppa Italia e ora Supercoppa, giocando sempre col massimo piglio e mostrando un’intensità rara.

A ciò si è avvicinata l’Icierre Lamezia, la sconfitta di certo non ridimensiona gli obiettivi e l’ambizione del team guidato dal presidente Pellegrino, sicuramente i tifosi calabresi potranno seguire con passione una squadra che sta crescendo con determinazione.

La Lazio era addirittura passata in vantaggio sul 3-1 e, proprio quando la gara sembrava essere congelata, c’è stata la rimonta dell’Icierre che, riuscendo a pareggiare, ha portato la contesa ai supplementari. Nell’extra time non sono mancati i colpi importanti da una parte e dall’altra, aperto dal botta e risposta Valentini e Muraca nel giro di pochi secondi. Il colpo decisivo lo ha siglato con un calcio di punizione il laziale Sannibale, mentre i neroverdi in tutti i modi hanno tentato la via della rete per portare la sfida ai rigori, ma la formazione allenata da Caretto ha saputo difendersi per poi festeggiare così prima Supercoppa della storia.

Tabellino

LAZIO-ICIERRE LAMEZIA 5-4 (1-1; 2-0; 0-2; 2-1)

Lazio: Marini, Salerno, Racaniello, Romano S., Ferracuti, Romano A., Sannibale, Brugi, Maccari, Festuccia, Valentini. All.: Caretto

Icierre Lamezia: Diano Pas., Tutino, Sirianni, Cerra, Theodoro, Persico, rai, Diano Pao., Calindro, Rubino, Muraca, Fiorentino. All.: Montesanti

Marcatori: 3’pt Theodoro (I), 12’pt Brugi (L), 2’st Sannibale (L), 2’st Romano S. (L), 1’tt Muraca (I), 2’tt Tutino (I), 1’ts Valentini (L), 1’ts Muraca (I), 2’ts Sannibale (L)

Arbitri: Pedarra di Foggia e Vitucci di Sulmona

Crono: Totaro di Aprilia

Ammoniti: Rai (I)