Appuntamento di prestigio per la compagine calabrese che in spiaggia, al Beach Arena di Terracina, affronterà una formazione di tutto rispetto per conquistare un nuovo trofeo

Attesa importante e vibrante per i tifosi dell’Icierre Lamezia, la società e la squadra vorrà aggiungere un tassello importante alla sua ricca bacheca. Stasera la compagine guidata dal presidente Pellegrino sarà impegnata nel match di Supercoppa Italiana contro la Lazio, a conti fatti è la quarta finale nazionale in tre stagioni, a dimostrazione del grande lavoro che si sta facendo quotidianamente.

Non un impegno facile, considerando come la Lazio è stata già affrontata in passato e ha dimostrato tutto il suo valore. Il rimpianto del recente passato è di aver giocato contro i biancocelesti a ranghi ridotti, perdendo per 4-1, stasera il canovaccio potrebbe essere ben diverso considerando le reali forze in campo.

Tornerà in campo Matteo Tutino, il capitano lo scorso anno era squalificato per l’appuntamento finale e tanta attesa ci sarà nel vedere i nuovi acquisti (subito ben amalgamati col resto del gruppo) nonché Diego Muraca, che andò in gol sia in finale di campionato che in coppa.

La gara sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube della Lega Nazionale Dilettanti dalle ore 20, a dimostrazione dell’importanza del match e di uno spettacolo, come quello del beach soccer nazionale, che attrae sempre più pubblico.

Il fattore campo è misto, se da una parte la Lazio sfrutta una maggior vicinanza geografica, dall’altra il Lamezia sa bene come colpire in un impianto comunque ormai molto conosciuto. La spiaggia di Terracina è ormai un appuntamento fisso per gli esperti, la cittadina in provincia di Latina ha ospitato per diciassette stagioni consecutive la Serie A Q8, diventando un simbolo della disciplina. Qui si sono formati alcuni dei più grandi talenti, e proprio Emiliano Del Duca, attuale CT della Nazionale, ha costruito una delle squadre più vincenti di sempre, capace di conquistare dieci titoli in sette stagioni. Guardando a ciò, i lametini possono prendere ispirazione per conquistare il primo trofeo dell’anno.