Via libera solo per le gare dilettantistiche. Rimangono al momento chiuse le altre strutture

Sarà riaperto al pubblico lo stadio comunale Guido D’Ippolito. E' di stamani e con decorrenza immediata che la struttura, dopo la chiusura per inagibilità e mancanza di certificazione antincendio, disposta dalla terna commissariale anche per altre strutture sportive comunali, riaprirà i battenti.

Proprio ieri il comitato in cui si sono costituite le associazioni lametine avevano depositato un esposto alla Procura chiedendo di vederci chiara sulla serrate degli impianti.

Oggi la riapertura dello stadio ma con “l'attività è autorizzata solo per la pratica sportiva dilettantistica senza l'uso del “locale GOS” e con esclusione dell'uso della curva nord”. Il comitato proprio ieri faceva sapere che «è strano che nei giorni scorsi sia stata data la notizia che una struttura teatrale Lametina, seppur non agibile, non verrà chiusa al pubblico. È evidente che questo stato di cose e la gestione difforme e diseguale delle varie situazioni riguardo agli immobili comunali non può passare inosservata».



Che sia stato questo uno dei motivi che ha sollecitato la riapertura del D’Ippolito?