Gli squali pitagorici affronteranno presso lo Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza i vice campioni d’Europa

"E' ufficiale. Gli squali del Crotone affronteranno l'Atletico Madrid in un incontro amichevole che si terrà sabato 6 agosto alle ore 20.00 presso lo Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. La Società FC Crotone ringrazia il Sindaco Mario Occhiuto e l'Amministrazione del Comune di Cosenza per l'ospitalità e la collaborazione". Le indiscrezioni sono dunque confermate. Ad annunciarlo in una nota la società pitagorica.