Ancora rinviato l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, dopo due partite, per il Bocale. La formazione biancorossa, infatti, non va oltre lo 0-0 casalingo contro l'Isola Capo Rizzuto in un match dove si poteva sicuramente fare meglio e in cui, i padroni di casa, hanno avuto una ghiotta chance non sfruttata per passare in vantaggio. Poi poco o nulla da entrambe le formazioni e con il Bocale che, per un tratto di tempo, ha giocato anche in superiorità numerica.

Si poteva fare di più

Intervistato ai microfoni ufficiali del club, comunque, ha parlato il presidente Filippo Cogliandro: «Purtroppo nell'unica occasione nitida che abbiamo avuto, non abbiamo sfruttato il momento. Inoltre, è pur vero che l'Isola Capo Rizzuto non ha quasi mai tirato in porta, a parte qualche azione non comunque rilevante. Sappiamo come Gregorace prepara le sue squadre, tutte ostiche da affrontare. Noi però abbiamo fatto molto poco per cercare di vincerla».

E ancora: «Rinviamo l'appuntamento con la vittoria ma ci crediamo. Manca qualcosina in organico e in settimana la colmeremo, poi potremo fare il nostro campionato e vedere dove possiamo arrivare. Contento per il rientro di Meduri, anche e non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, e di Tavano, ragazzo di cui riponiamo grandi speranze»