La Tommy one, con a bordo il campionissimo Maurizio Schepici, il pluricampione de Simone e il Lametino Claudio Gullo plurititolato nel Karting e nell'automobilismo italiano ha stabilito il nuovo record del mondo Offshore Long Distance Napoli to Capri. Il team Tommy Racing ha messo in Acqua uno Scafo da competizione curatissimo, una sorta di Macchina da Guerra che con alle manette Maurizio Schepici ha letteralmente volato sul mare Napoletano.

Il record mondiale non è arrivato in modo semplice in quanto un’onda alzata da una nave ha costretto Tommy one ad un salto di oltre 40 metri, nell'atterraggio avvenuto ad una velocità di quasi 110 nodi. Si è danneggiato il timone mettendo in difficoltà l'abile de Simone. Schepici non si è abbattuto e con molta abilità, professionalità ed esperienza ha condotto negli ultimi 4 minuti di gara la barca solo con i flap laterali, questo ha rallentato il ritmo facendo perdere tanto tempo prezioso, ma il record del mondo è arrivato grazie ai primi 8 minuti di Gara dove Schepici, de Simone e Gullo hanno toccato punte velocistiche fino a 117 mph. De Simone ha fatto alla grande il suo dovere e Gullo alla navigazione ha fatto anche un ottimo lavoro, un risultato sicuramente nella norma per il Messinese di Roma Schepici abituato a questi trionfi Mondiali, mentre per de Simone e Gullo è il primo Titolo Mondiale.

Per Claudio Gullo pilota Ufficiale del Gruppo Caffo 1915 supportato da Pippo e Nuccio Caffo tramite il Brand Mondiale Vecchio Amaro del Capo il risultato odierno sa di «Leggenda in quanto questo titolo mondiale lo proietta in alto tra i protagonisti del motorsport calabrese, Claudio è il primo calabrese a vincere un titolo iridato nella storia del motorsport di tutte le categorie».

«È una soddisfazione immensa – dice Claudio Gullo - ancora devo realmente rendermene conto di cosa abbiamo fatto, Schepici è uno di quelli top, simpatico nei momenti amichevoli e micidiale in gara, de Simone un Professionista che sa il fatto suo in barca ed un signore d'altri tempi a livello personale, quando hai a che fare con gente del genere sicuramente il risultato buono lo porti a casa, anche perché i Ragazzi che seguono la Tommy one tramite Tommy Racing hanno una professionalità talmente alta che ti permettono di stare sereno anche nei momenti di difficoltà, essere sul Tetto del Mondo era il sogno che avevo sin da Bambino, ci ho sempre creduto non mi sono mai arreso ed ora sono riuscito a Salirci insieme ai miei amici di avventura, una sensazione bellissima».