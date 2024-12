Il campione del mondo del 2006, originario di Corigliano Calabro, ha deciso di aderire all’iniziativa Beard Auction. Il fine è raccogliere fondi per associazioni che si impegnano nella lotta contro il cancro

Gennaro Gattuso è stato sempre molto affezionato alla sua barba, tanto da non tagliarla per 22 anni. Solo una buona e giusta causa poteva spingerlo a fare uno strappo alla regola. L’iniziativa benefica Beard Auction ha convinto l’ex campione del mondo originario di Corigliano Calabro, oggi allenatore dell’Hajduk Spalato, a operare un taglio netto, nel vero senso della parola.

Gattuso si è, infatti, rasato la barba in adesione a una raccolta fondi destinata ad associazioni locali che si impegnano nella lotta contro il cancro. «Sono orgoglioso di partecipare a questa sfida perché si tratta di un'azione umanitaria molto importante», le parole di Ringhio al termine della rasatura.

Si stima che siano stati raccolti già 150.000 euro, a fronte di 350 uomini che hanno deciso di partecipare all’iniziativa. Tra questi, appunto, Gennaro Gattuso che, oltre all’attuale primo posto nel campionato croato, ora ha dato ai suoi tifosi (e non solo) un motivo in più per farsi amare.