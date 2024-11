Trekker e scalatore, Zaccato è noto per le sue imprese che si sono protratte oltre i confini nazionali fino alla conquista del monte Bianco nel 2015

Nicola Zaccato, trekker e scalatore calabrese noto per le sue imprese che si sono protratte oltre i confini nazionali, fino alla conquista del monte Bianco nel 2015, tenta oggi un'impresa che lo vedrà protagonista oltre i confini della stessa Europa alla conquista del Monte Elbrus, parte della catena del Caucaso in Russia.

Le “imprese” di Nicola Zaccato

Di Nicola Zaccato si ricordano le molteplici imprese pioneristiche all'interno del Parco Nazionale del Pollino, parco più grande d'Italia. Ricordiamo tra queste la scalata di 10 vette del Pollino in 24 ore (tempo record) cinque delle quali sopra i 2000 mt. Il famoso Trekking dei due Mari, ricordato anche come "Calabria coast to coast" partito dal Mar Tirreno e terminato nelle spiagge del Mar Ionio, attraversando il Parco Nazionale del Pollino e con la conquista di ben 35 vette al suo interno. Durata del trekking 16 giorni. L'impresa fu realizzata nel 2012 riscuotendo curiosita' a livello nazionale. Ancora, nel biennio tra il 2012 ed il 2014 è salito su ben 100 vette del parco Nazionale del Pollino, dalle più basse e più difficili da attraversare alle più alte.