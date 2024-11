VIDEO | Per il secondo anno consecutivo il pilota castrovillarese sul gradino più alto del podio. Lo Polito: «Un orgoglio per la nostra città»

Simona Iaquinta, pilota castrovillarese, bissa il successo dello scorso anno e conquista il gradino più alto del podio della Porsche Carrera Cup Italia. Sull’asfalto del circuito di Monza festeggia la conquista del tricolore. Il titolo per il pilota di Ghinzani Arco Motorsport è arrivato al termine di una combattutissima gara 2 vinta da Aldo Festante salito sul primo gradino del podio davanti proprio a uno scatenato Iaquinta il quale, dopo aver avuto problemi in gara 1 ed essere partito nelle retrovie nella seconda manche, è stato protagonista di una rimonta incredibile dalla sedicesima alla seconda posizione, infilando giro dopo giro tutti i suoi avversari. Una rimonta strepitosa nel corso della quale si è difeso anche dagli attacchi degli altri aspiranti al titolo tricolore.

Una bagarre mozzafiato con una prova da batticuore che ha dimostrato la grande forza di volontà del driver calabrese ma anche la strategia ed intelligenza tattica messa in campo per superare una prova non facile. Ha studiato le contromosse ed è riuscito a realizzare una gara perfetta, senza sbavature, al volante della sua Porsche Carrera 911.

Lo Polito: «Orgoglio della città»

Un vero «vanto e orgoglio per la città di Castrovillari» ha affermato il sindaco Domenico Lo Polito salutando il successo del pilota castrovillarese dalla sua pagina facebook. Il pilota stanco ed emozionato a fine gara ha tributato un ringraziamento alla sua squadra. «Non so dire neanche io come sia stata possibile questa rimonta - ha aggiunto Iaquinta - È stata una gara straordinaria, penso la più bella della mia vita. Un ringraziamento di vero cuore va fatto al mio team, che mi ha messo a disposizione la vettura con la quale poter esprimere al meglio la mia guida e vincere questo secondo titolo, e grazie a tutti coloro che mi seguono con affetto. Questa vittoria è di tutti».