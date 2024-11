La vita può riservare sempre imprevisti e ostacoli da superare che, per quanto difficili possano essere, devono essere affrontati. Nessuno può prevedere il proprio destino, qualunque esso sia, ma deve comunque tenersi pronto per affrontarlo nella maniera più determinata e combattiva possibile. Non c'entra questa volta il calcio, o perlomeno non direttamente, poiché tutto il violento impeto del fato si è riversato su un giovane, Francesco Iaccino, che adesso deve reggere al suo urto.

L'incidente e la vicinanza delle società

Era in sella al suo motorino Francesco Iaccino quando, d'improvviso un autobus lo ha investito procurandogli diversi danni. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza a Roma dove verrà sottoposto a una delicata operazione chirurgica. Un futuro nel calcio dilettantistico dal momento che, nonostante la sua giovane età, aveva già dimostrato il proprio valore e le proprie qualità. E questo lo sanno bene sia la Reggioravagnese (sua attuale squadra) e sia il Bocale (sua precedente squadra). Proprio i due club, appresa la notizia, hanno voluto far sentire la loro vicinanza.

Ecco il comunicato della Reggioravagnese: «La società, insieme a tutte le sue componenti, è vicina al proprio calciatore Francesco Iaccino, il quale è stato coinvolto in un incidente stradale che lo costringerà a doversi sottoporre ad un intervento piuttosto delicato a Roma. Colosso della formazione U19 di mister Cacurri, più volte convocato in Prima squadra, Francesco dimostrerà anche in questa circostanza tutta la sua forza e determinazione, per tornare presto a vivere con gioia la propria vita e divertirsi in campo insieme ai suoi compagni. Forza Francesco! Fai un altro goal, il più importante della tua vita».

Segue il club biancorosso: «Il Bocale Calcio Admo in ogni sua componente, è vicino a Francesco Iaccino, ex calciatore biancorosso ed attualmente in forze all' Asd ReggioRavagnese 1960. Francesco è rimasto coinvolto in un brutto incidente e dovrà subire un delicato intervento nella Capitale. La sua forza la conosciamo già ma con il supporto di tutti noi, Francesco supererà anche questo delicato momento».