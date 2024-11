S'inizia con gol ed emozioni un po’ in tutti i parquet. Dopo il primo rodaggio in Coppa Calabria, si lotta già su ogni pallone partendo da un primo turno che ha fornito buon spettacolo

Il calcio a cinque calabrese riparte con il campionato di Serie C1, testando così le ambizioni di quanti sognano un posto di gloria prossimamente. Il livello resta sempre molto acceso, la conferma è arrivata dai risultati di sabato con le sei partite in programma che fanno già riflettere sul buon livello fin qui mostrato.

Partiamo da un derby e da un blitz esterno: la Nuova Fabrizio si è imposta sul campo della Main Solution Mirto per 4-2. In una gara costellata anche da ex, buone azioni e un agonismo importante, il derby jonico è stato un confronto acceso, tanto che il Mirto ha già espresso, sulla sua pagina social ufficiale, tutto il malumore per l’operato del primo arbitro. La tripletta realizzata da Buffone, dall’altra parte, conferma come la Nuova Fabrizio vuole recitare, sin da subito, un ruolo importante in campionato.

Mostra subito una buona amalgama la Icierre Lamezia, altra squadra che potrà essere protagonista in questo torneo. Il 6-2 conquistato dal giovane roster, davanti al pubblico amico, è una bella iniezione di fiducia, i neroverdi hanno battuto un Rovito che comunque non esce dal Pala Sparti ridimensionato.

Molto più combattuta la sfida tra Cittanova e Reggio Calabria, con la vittoria di quest’ultima fuori casa per 2-0, in una partita costellata dall’equilibrio, dai legni nonché da un derby comunque corretto in campo. Molto più agevole l’impegno della Gallinese, che in casa liquida la pratica Farmacia Arturi con un rotondo 4-0.

Sui monti silani, il Città di Fiore ha saputo far leva sul fattore casa, sconfiggendo le Pantere Nere Catanzaro per 3-1: trend positivo per i locali, da non disprezzare comunque l’impegno degli ospiti.

Il Cetraro, supportato dai tifosi nel rinnovato Pala Giordanelli, conferma il buon inizio di stagione. Dopo aver segnato 25 gol nei match di Coppa Calabria, ha conquistato l’intera posta in palio contro la Cariatese, per un match dinamico terminato sul 6-2. Il Cetraro, dopo la vittoria, dovrà già pensare al prossimo big match: sabato prossimo sfida al cardiopalma in programma a Rossano sul parquet della Nuova Fabrizio.