Una stagione di rilievo quella della ASD Saint Michel che chiude il 2023 (e il girone d'andata) consolidandosi quarta in classifica a quattro punti dalla capolista Ardore nel girone B del campionato di Promozione. Il club del presidente don Gaudioso Mercuri, nato nella stagione 2015-2016 e dedicato a San Michele Arcangelo, porta avanti il progetto che unisce fede e sport aperto ai ragazzi che nutrono in sé i valori cristiani e vogliono trasmetterli.

Da matricola assoluta nel campionato di Promozione, la squadra ha intrapreso un percorso di crescita costante. Proviene da un triplete storico conquistato nella stagione scorsa in prima categoria con la vittoria del campionato, della Coppa Calabria e della Supercoppa. I bianco-oro sono un gruppo solido che quest'anno, grazie all'ottimo lavoro del direttore sportivo Francesco Ascone, può contare su atleti di qualità e giovani di prospettiva, un mix perfetto abbinato ad un assetto dirigenziale variegato e compatto. In questi mesi hanno visto la luce diverse iniziative importanti, come la visita alla MCT per conoscere la grande realtà del Porto di Gioia Tauro; e il convegno "Giovani, Fede e legalità", con la presenza del vescovo Alberti e tanti relatori di rilievo, organizzato per sensibilizzare le coscienze attraverso un connubio di fede e legalità.

Con i giovani un pregevole lavoro il club lo svolge mediante le formazioni del settore giovanile affidate all'esperta cura di mister Babuscia. Il duo Mercuri - De Masi è supportato da un entourage operoso che ha come priorità il benessere dei giovani del territorio e l'accoglienza anche degli stranieri.

"Unitas Victoria est": successi da conseguire insieme nell'ambito sociale e sportivo

Per quanto riguarda il campo, il team ha approcciato con umiltà la nuova avventura in Promozione, ma anche con ambizione. La formazione guidata da mister Mammoliti, con il supporto del vice Romano e dei preparatori atletici Ambrosio e D'Agostino, nella prima gara ufficiale ha conseguito, 9 contro 11, una vittoria storica in Coppa Italia Dilettanti contro la Palmese. Partenza più che positiva bissata nella prima di campionato con lo 0-2 in trasferta ai danni dell'Atletico Maida. Con lo 0-0 nell’ultima partita dell’anno, la squadra ha chiuso il girone d’andata posizionandosi in piena zona play off a pochi punti dal vertice. Quindi sarà una seconda parte di Torneo tutta da seguire.

Le gare interne i bianco-oro le disputano presso lo stadio comunale di Rizziconi, in attesa della disponibilità dello stadio polivalente di Gioia Tauro. Trascinata dai gol di Jaiteh e Lazzarini, dal supporto degli uomini di valore che la compongono, la Saint Michel mira ad essere un punto di riferimento positivo per il territorio e a realizzare, perché no, il salto di categoria nel massimo campionato regionale, l’Eccellenza.