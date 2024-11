Si alza ufficialmente il sipario su un'altra stagione, la trentaquattresima, del massimo campionato regionale. Ambizioni da inseguire e rivalse da vendicare per le sedici regine della Serie A calabrese che, quest'anno porta sulle spalle un blasone importante tenendo in considerazione il calibro e la storia delle squadre partecipanti: c'è la Paolana con la sua venticinquesima partecipazione (nessuno come i biancoazzurri), la Vigor Lamezia con la sua gloriosa storia, il Castrovillari nobile decaduto dalla Serie D, le calde piazze di Gioiese e Palmese, il ritorno della Rossanese. Insomma, prende il via una stagione ricca di spunti e che chiede di essere raccontata minuto per minuto. Una geografia sportiva che vede ancora una volta, una predominanza di squadre reggine (otto su sedici, esattamente la metà), cinque cosentine, una lametina, una crotonese e una vibonese.

Di Brancaleone e Gioiese le trasferte più lunghe

Domenica pomeriggio dunque, alle ore 15:30, la Calabria dilettantistica tornerà a respirare l'ebrezza dell'erbetta e del rettangolo di gioco, del tifo e dello spettacolo sugli spalti. Diverse dunque le sfide interessanti, ma che non si parli di gerarchie, almeno per il primo mese di campionato. Una giornata inaugurale innanzitutto che non si discosta da trasferte lunghe e, in questo caso, spetta al Brancaleone la strada più lunga. I Leoni di mister Marcianò, infatti, saranno di scena sul campo della neopromossa Rossanese in una sfida tutta intrisa di rossoblù, per un viaggio di circa 3 ore e lungo oltre 300 chilometri. Un match, questo, che aggiorna il proprio almanacco dopo ben 13 anni. Era dalla stagione 2011/12 infatti che le due compagini rossoblù non si scontravano (0-0 in terra reggina e 2-0 per i cosentini a Rossano).

Non scherza neanche la Gioiese come strada da percorrere dal momento che inizierà il suo cammino a circa 200 chilometri da casa, ospite del Praia Tortora. Il club viola vuole ritornare grande, soprattutto dopo la recente retrocessione, per portare in alto la storia e le ambizioni che rappresentano tale piazza. E in questo il presidente Martino si sta impegnando tutte le vertenze e le pendenze, figlie degli anni passati, che attanagliavano il club impedendogli un futuro roseo. Quanto al PraiaTortora, la formazione - che si è tolta l'etichetta di neopromossa dopo essere stata la sorpresa della scorsa stagione e dopo aver dominato il triangolare di Coppa Italia Dilettanti con 9 gol fatti e zero subiti in due gare - conta di iniziare bene il proprio cammino. Il confronto più recente tra le due risale allo scorso anno, nel triangolare di supercoppa tra le squadre vincitrici dei tre principali campionati regionali ma, per scovare un incontro valido per il campionato, bisogna tornare alla stagione 2009/10, quella della retrocessione tirrenica.

Ecco tutte le altre gare

Inizierà dallo stadio Mimmo Rende di Castrovillari il cammino della favorita Vigor Lamezia, in un percorso che terminerà il 28 aprile 2025. L'ambizione resta la Serie D. Non deve ingannare l'eliminazione in Coppa Italia dei biancoverdi, privi di tutto l'attacco e di diverse pedine importanti, anche perché il campionato è tutta un'altra cosa. I rossoneri di mister Caruso, invece, dopo anni di Serie D devono calarsi nella categoria e ripartire, tornando pian piano al loro reale livello. Sarà sicuramente interessante invece il match tra San Luca e Paolana.

I giallorossi di mister Lanzaro sono praticamente una squadra tutta nuova, frutto del lavoro del ds Laganà, come lo è anche la squadra di mister De Domenico dopo l'impresa storica della salvezza. Impossibile dunque sbilanciarsi su una sfida che ha molti tratti di inedito ma che vedrà entrambe le formazioni protagoniste per un posto playoff. Di qualità ce ne sta parecchia anche in Cittanova-Reggioravagnese. Sarà il quinto confronto tra le due formazioni e con un bilancio che, al momento, vede nettamente favoriti i giallorossi con quattro vittorie su quattro (due lo scorso anno e due nella stagione 2016/17).

Attesa e curiosità anche per rivedere l'Ardore, assente da questi palcoscenici per molti anni. le Aquile di mister Criaco inaugureranno la stagione davanti al proprio pubblico contro il Bocale. Dal canto suo, la formazione del presidente Cogliandro sta continuando a curare un progetto di medio-lungo termine e che, anche quest'anno, potrebbe vedere il club tra i protagonisti. Tanto entusiasmo invece per l'Isola Capo Rizzuto di mister Gregorace, soprattutto dopo la presentazione dell'ex Udinese Molla Wague. Il club giallorosso è ripartito da zero in questa sessione estiva e, di certo, non vorrà soffrire come lo scorso anno.

Di fronte ci sarà il Rende di Paolo Gallo, alla sua prima avventura da allenatore in Eccellenza e per questo desideroso di bagnare l'esordio con un risultato positivo: due vittorie cosentine, una crotonese e un pareggio il bilancio degli ultimi quattro incontri nell'arco delle due passate stagioni. Esordio in casa anche per la Palmese che ospiterà il Soriano. La squadra di mister Zito è cambiata parecchio in organico e, rispetto allo scorso anno, sarà tra le papabili playoff.