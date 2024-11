Accolto in festa a Rosarno, ha tenuto un corso dedicato al mondo marino

In Calabria il campione di apnea e pesca subacquea, Michele Giurgola. Accolto in festa a Rosarno, ha tenuto un corso dedicato al mondo marino. Una passione per il mare sin da piccolo, che lo ha portato a diventare atleta della Nazionale Italiana.

Tanti i traguardi raggiunti durante la carriera, aggiudicandosi anche un titolo internazionale. Tra le passioni, la pesca subacquea che lo ha spinto ben oltre i 60 metri, realizzando catture spettacolari.

Al campionato mondiale assetto costante bipinne 2015 è stato premiato come 1º classificato; un titolo ambitissimo ma riservato a pochi eletti. Altrettanti i riconoscimenti che lo hanno portato in giro per il mondo.

E il campione mondiale salentino è approdato a Reggio Calabria per insegnare a esperti del settore tecniche particolari di immersione. Uno stage intensivo di tre giorni.

Per l’occasione, Giurgola, ha visitato la cittadina di Rosarno, approfittando anche dei legami famigliari. Accolto con entusiasmo dalla giunta, l’atleta non esclude un ritorno.