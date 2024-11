«Non ci credeva nessuno e le difficoltà sono state davvero tante. Rischiavamo di perdere il finanziamento, non per nostra responsabilità. Abbiamo lavorato senza sosta». Con queste parole Franco Lanza, assessore allo Sport al Comune di Cetraro ha annunciato la realizzazione dello stadio comunale, un'opera incompleta, sognata da lunghi anni e spesso diventata oggetto di contesa in campagna elettorale. Oggi, filamente, la struttura potrà essere ultimata e diventare realtà: «Ieri in giunta - ha detto pubblicamente Lanza - abbiamo approvato la delibera per il completamento del campo sportivo e la realizzazione delle opere limitrofe». Il documento, oltre a Lanza e al sindaco Ermanno Cennamo, arreca la firma del vicesindaco e assessore Barbara Falbo e dei colleghi Tommaso Cesareo, Carmine Quercia e Carmen Spaccarotella.

Un lungo lavoro di gruppo

Oramai non ci credeva più nessuno. Dell'opera cittadina se n'è parlato in lungo e in largo, per anni, fantasticando su come e su cosa sarebbe dovuta diventare alla fine dei lavori, che finora non sono mai stati ultimati. Oggi, invece, la città di Cetraro può davvero esultare. «Devo ringraziare gli uffici tecnici comunali, il nostro sindaco Ermanno Cennamo e tutti quanti si sono adoperati per raggiungere questo agognato risultato» ha detto infine Lanza, che ha poi aggiunto: E' un risultato che voglio dedicare agli sportivi di Cetraro. Grazie a tutti».