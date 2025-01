Dieci punti nelle ultime quattro uscite per i neroverdi. Il direttore sportivo: «Forse pesano i troppi pari, anche perché abbiamo perso di meno rispetto a quelle che stanno in vetta»

Dieci punti nelle ultime quattro gare di campionato e dodici gol fatti. Il Capo Vaticano corre forte e si conferma una delle squadre più in forma del campionato di Promozione B. Nel diciottesimo turno, infatti, i neroverdi fanno 1-1 contro la Deliese ma comunque offrono una buona prova contro una squadra certamente strutturata.

Padroni di casa in avanti con Amante alla mezz'ora del primo tempo ma, nella ripresa, Giorgiò la riprende. Nel finale i vibonesi non riescono ad approfittare della superiorità numerica.

Le parole di Verduci

Nel post gara si è espresso il direttore sportivo Enzo Verduci: «Oggi è stata una partita bellissima e faccio i complimenti a entrambe, di conseguenza penso che il pareggio sia stato il risultato più giusto, con il match che poteva essere deciso da qualche episodio. Forse noi avremmo potuto osare qualcosina in più vista la superiorità numerica negli ultimi venti minuti».

Insomma, un cammino che forse non ha tornato quanto seminato finora: «Fa sorridere - continua Verduci - il discorso di queste due squadre che sicuramente avrebbero potuto lottare per obiettivi diversi. Sia noi che loro siamo le squadre che hanno pareggiato di più in campionato e con sole quattro sconfitte, addirittura meno di quelle che stanno ai vertici, ma evidentemente contano le vittorie. Vediamo di toglierci qualche soddisfazione da qui alla fine».