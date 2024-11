Al termine di una lunga ed estenuante giornata la società silana ha rinnovato la fiducia al trainer di Giulianova. Dalla sua parte si è schierata l'intera squadra

COSENZA - Roberto Cappellacci resta al suo posto. Almeno per il momento. Almeno per altri sette giorni. Dopo una lunga giornata fatta di incontri, scontri, prese di posizione e chiarimenti, il trainer di Giulianova salva la panchina rossoblù e lo fa con l’appoggio incondizionato dei suoi ragazzi. Tutta la squadra si è schierata con lui. Meno convinta era una buona parte della società che dopo il pesante ko nel derby contro la Reggina avrebbe voluto dare uno scossone. Già dalla mattinata di ieri in riva al Crati circolavano diversi nomi di superamento. Da Carlo Sabatini al clamoroso ritorno di Tommaso Napoli. Nel mezzo, però, c’era lo scoglio del biennale firmato da Cappellacci e dal suo staff da superare. Un cifra che si aggirerebbe intorno al mezzo milione di euro. E allora nulla di tutto ciò. Il club silano ha vagliato i pro e i contro dell'esonero e alla fine ha deciso di confermare la fiducia all'allenatore. Domani subito il banco di prova contro il Catanzaro in coppa Italia. Anche se la vera prova del nove sarà sabato prossimo contro la Paganese. Sulla panchina rossoblù ci sarà Roberto Cappellacci. Almeno fino a quella data.