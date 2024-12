Dopo la vittoria per 3-0 contro la Palmese, valida per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, calciatori, staff tecnico e operatori del Castrovillari Calcio hanno diffuso u na nota ufficiale che fa chiarezza sulla difficile situazione che sta attraversando la società della città del Pollino.

I calciatori, lo staff tecnico e gli operatori, attraverso il comunicato, hanno voluto raccontare le condizioni precarie in cui stanno operando nelle ultime settimane, rivelando la frustrazione per le promesse non mantenute da parte della dirigenza.

La squadra ha affrontato la partita con determinazione, nonostante le problematiche interne che continuano a persistere. «Non immaginavamo di dover ricorrere ad un altro comunicato per spiegare ai tifosi, alla città e a tutti coloro che hanno a cuore le sorti di questa gloriosa e storica società, quali siano le reali condizioni in cui squadra e staff tecnico stanno operando», hanno dichiarato i protagonisti.

Nonostante le difficoltà, la squadra ha voluto scendere in campo contro la Palmese, «solo per rispetto verso la tifoseria, la città e i suoi amministratori». La nota sottolinea l'impegno e l'abnegazione che i giocatori, lo staff tecnico e il direttore sportivo hanno sempre dimostrato, ma anche la consapevolezza che il loro lavoro, purtroppo, è stato vano. La situazione, infatti, sembrerebbe segnata da un'assenza totale da parte della società, che ha fatto mancare il supporto organizzativo e finanziario necessario per far proseguire l'attività sportiva in modo sereno.

«È d’obbligo sottolineare – si legge –, soprattutto dopo il comunicato precedente, che da parte dei giocatori, staff tecnico e DS non sono mai mancati l’impegno, l’abnegazione, l’attaccamento alla maglia, ai colori e alla città, ma il nostro lavoro è stato del tutto inutile; eravamo convinti che la situazione potesse essere riportata nei giusti binari, ma così non è stato. Ci siamo ritrovati a lavorare in un contesto di precarietà e incertezza, con una società del tutto assente, inoperosa e disorganizzata, quindi, inesistente».

Il comunicato evidenzia come il gruppo squadra non svolgerà più sedute di allenamento settimanali finché non verranno saldate le spettanze maturate, ponendo un fermo avviso alla dirigenza attuale, che sembra ormai incapace di risolvere le problematiche che affliggono la società. La squadra, inoltre, ribadisce che continuerà a rispettare i tifosi e la città, ma chiede urgentemente l'intervento di un nuovo gruppo dirigenziale che possa finalmente dare stabilità e chiarezza al futuro del Castrovillari Calcio.

Il messaggio si rivolge anche alle istituzioni locali: «Ci rivolgiamo, ancora una volta, al Sindaco, all’Amministrazione comunale, alla Polisportiva Del Pollino-Città di Castrovillari, ai tifosi e a tutti coloro che hanno a cuore le sorti dell’ASD Castrovillari Calcio, affinché si possa trovare, nel più breve tempo possibile, un gruppo dirigenziale che degnamente ci possa rappresentare».