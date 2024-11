Nel torneo di Serie D debutto casalingo per il nuovo tecnico dei Lupi del Pollino. Sul campo del Rotonda una partita molto complicata per un Rende in emergenza

Nel campionato di Serie D si torna in campo per la quarta giornata di ritorno e anche stavolta, fortunatamente, nel girone I non si registra alcun forfait. Tutti in campo, allora, domani alle 14.30, in una domenica caratterizzata dal derby calabrese fra il Castrovillari e il San Luca. Quella di Francesco Cozza è la migliore delle calabresi di Serie D ed è proprio contro i giallorossi che farà il suo esordio sulla panchina dei rossoneri il nuovo allenatore Terranova. Ai lupi del Pollino (che festeggiano i 100 anni di attività) servono i tre punti per uscire dalla crisi.

Dopo la partenza di Corado, in attacco ci sarà il debutto del nuovo attaccante Puntoriere. All’andata vittoria per uno a zero del San Luca grazie alla bella rete in acrobazia di Marchionna.

Gioca di nuovo in casa il Cittanova: questa volta i giallorossi, contro il Città di S.Agata allenato da Mimmo Giampà non possono rinviare l’appuntamento con la vittoria. Serve una prova d’orgoglio da parte della squadra reggina, anche per mettere a tacere critiche e polemiche.

Avversario insidioso per il Roccella, che dovrà vedersela in casa contro un Dattilo rinfrancato dalle ultime due vittorie consecutive (con 6 reti all’attivo). Ma il Roccella, ultimo della classe, con tante gare da recuperare, deve riprendere a vincere, anche perché proviene da tre sconfitte di fila. Trasferta complicata per il Rende, atteso dal Rotonda dei tanti ex. Il tecnico Tommaso Napoli deve fare i conti con le assenze, compresa quella del centravanti Gozzerini.

Infine, in casa contro la capolista Acr Messina, vi sarà il debutto sulla panchina dell’Acireale del nuovo tecnico Fabio De Sanzo.