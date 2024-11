Il direttore sportivo del club dopo il pareggio per 1-1 in casa del Soriano: «Salvezza? Il prima possibile, ma con questa squadra possiamo fare qualcosina in più»

Il Castrovillari torna con un buon punto da Soriano e inanella il suo terzo risultato utile consecutivo, salendo a quota 10 punti e staccando, per il momento, la zona playout di quattro lunghezze. Succede tutto nel primo tempo con i padroni di casa che passano in vantaggio al 26' pt con Simone Fioretti ma è un vantaggio che dura circa cinque minuti dal momento che Marchionna, al 31' pt, ristabilisce la parità. Nella ripresa nessuna delle due squadre troverà il guizzo decisivo e con la posta in palio che di fatti, verrà divisa.

Le parole del ds Salituro

Sulla sfida, ai nostri microfoni, si è espresso il direttore sportivo del Castrovillari, Giampiero Salituro: «Per quello che abbiamo dimostrato nel primo tempo avremmo quantomeno meritato il secondo gol, ma il Soriano è una buona squadra e difficile da oltrepassare. Nella ripresa si è pensato a non perdere anche abbiamo avuto 3-4 occasioni da gol, ma purtroppo quest'anno il nostro problema è la difficoltà a finalizzare, ci manca la concretizzazione sotto porta». Il Castrovillari, comunque, conferma il suo buon feeling con la trasferta poiché, in giro per la Calabria, è ancora imbattuta (vittorie a Paola e a Gioia Tauro e pareggi a Cittanova e Soriano): «Esprimiamo meglio il nostro gioco in trasferta - continua Salituro - ma c'è da dire che siamo una squadra molto tecnica e il nostro campo attualmente ci penalizza. Oggi abbiamo giocato su un ottimo terreno e di fatti si è vista la qualità».

Sulle ambizioni dei Lupi del Pollino: «I programmi iniziali erano e restano quelli di un campionato tranquillo, ma sinceramente con la squadra che abbiamo allestito puntiamo a fare qualcosina in più. Ma prima salviamo il più presto possibile, poi si vede. Domenica andiamo in casa della Rossanese in quello che è come un derby ed è sentitissimo dalla tifoseria. Noi come squadra e staff faremo del nostro meglio a regalare una gioia».