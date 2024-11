Habemus Papam! Il Castrovillari ha un nuovo presidente, sancita nel tardo pomeriggio l’ufficialità del passaggio societario rossonero con l’ex ormai presidente Mazzuca che avrebbe consegnato le chiavi al delegato della cordata che di fatto ora ha pieni poteri dirigenziali. Un atto formale che ha gestito il presidente della Polisportiva del Pollino Jerry Rubini delegato nei giorni addietro dai soci uscenti.

In attesa della ratifica da parte della LND- Comitato Regione Calabria a cui già sono stati inviati tutti i documenti relativi al nuovo organigramma che sarebbe guidato come presidente da Arben Dybeli, imprenditore di origine albanese oltre ad altri sette nuovi soci, più di uno cittadini della vicina Altomonte. Una operazione economica importante suffragata anche da One Global Sports Investment Ltd, che raggruppa più società, nata in Inghilterra nel 2023 e che opera come holding con specifico riferimento a fondi di investimento e attività sportive. Non nuova a questo interesse, la One Global Sports Investment Ltd, nei mesi precedenti, ha tentato di gestire anche alte società di calcio.