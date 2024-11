Dopo alcuni giorni di attesa e dopo aver chiesto il tecnico della Juniores Feoli di traghettare la squadra, il Castrovillari ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Per il dopo Franceschini la scelta è ricaduta su Nicola Terranova, siciliano di Mazara del Vallo, classe 1974.

Il neo trainer del rossoneri nel 2019 ha conseguito a Coverciano la licenza Uefa A, mentre in carriera ha allenato Mazara, Gela, Folgore, Canicattì e Marsala. Proprio con il Marsala risale la sua ultima avventura da allenatore: nella passata stagione subentrò alla guida dei siciliani dopo 15 giornate, senza riuscire però a invertire la rotta: al suo attivo 9 punti in 11 gare. Quindi lo stop del campionato per la pandemia e la decisione di far retrocedere le ultime quattro squadre, fra le quali lo stesso Marsala.

Adesso Terranova, che già da oggi dirigerà gli allenamenti del Castrovillari, ci riprova alla guida dei lupi del Pollino, alle prese con una crisi di risultati che li ha portati nelle zone basse della classifica. Appena 3 i punti conquistati dal Castrovillari nelle ultime 8 giornate. Il debutto di Nicola Terranova sulla panchina del Castrovillari avverrà domenica, nella gara casalinga con il San Luca.