Partita giocata a viso aperto dalle due squadre. Gli ospiti passano per due volte in vantaggio ma i giallorossi non mollano e allo scadere firmano il pari con Cianci

La festa partita la scorsa domenica a Salerno è culminata questo pomeriggio allo Stadio Nicola Ceravolo dove i giocatori e tutti i membri dello staff dell'Us Catanzaro sono stati premiati dalla Lega Pro per la vittoria del girone meridionale di Serie C a seguito del triplice fischio della partita, valida per il 34esimo turno, contro il Pescara.

La formazione abruzzese passa in vantaggio con Lescano, ma poi risponde Curcio per i giallorossi a fine primo tempo. Nella ripresa di nuovo Lescano per il secondo vantaggio degli ospiti, però al 45' Cianci segna il rigore del definitivo 2 a 2.

Primo tempo

Non passano neanche due minuti e Curcio sfiora il vantaggio giallorosso. Servito da Ghion, dal limite dell'area lascia partire un destro forte rasoterra, la palla lambisce il palo e si perde al lato. Al 7' lemmello, servito da Sounas, si divora un gol a due passi da Plizzari, colpisce male e la palla si perde al lato. Pescara pericoloso al 12'. Merola da dentro l'area conclude basso e angolato, Fulignati, si stende e riesce a deviare sul palo.

Al 22' gli ospiti passano in vantaggio. Ghion perde palla al limite, la sfera giunge a Lescano che da solo in mezzo all'area non può sbagliare. Catanzaro 0, Pescara 1. Non passa neanche un minuto e il Catanzaro va vicino al pareggio con lemmello che di tesa colpisce in pieno la traversa a Plizzari battuto.

Il Pescara è pericoloso in due occasioni, prima con Lescano di testa e poi con Merola, ma la formazione biancoazzurra spreca. I padroni di casa si rifanno sotto e al 35' pareggiano. lemmello con un tocco sotto dalla trequarti scavalca la difesa abruzzese, Curcio parte sul filo del fuorigioco, controlla e con un tiro potente sotto la traversa gonfia la rete.

Un Curcio ispiratissimo al 43' in rovesciata prova a sorprendere Plizzari ma la palla si perde sul fondo. Dopo due minuti di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1.

Secondo tempo

A inizio ripresa il Catanzaro ha il pallino del gioco in mano, ma non riesce a sfondare in quanto la difesa abruzzese, ben messa in campo, non lascia spazi. Dopo 15 minuti Catanzaro-Pescara resta sull'1 a 1. Ma gli abruzzesi non ci stanno e al 65' segano il secondo gol. Sempre Lescano, servito dalla sinistra con il piattone conclude a due metri da Fulignati che tocca ma la palla finisce comunque in rete.

lemmello segna subito la rete del pareggio di testa, dagli sviluppi di un calcio di punizione, ma l'assistente alza la bandierina e la marcatura viene annullata. Poco dopo Brighenti, sempre per i giallorossi, colpisce la traversa e il risultato resta sul 2 a 1 per gli ospiti.

Nel finale di match il Catanzaro prova in tutti i modi a trovare il pareggio. Al 44° su una palla vagante il difensore biancazzurro Mora colpisce col braccio il pallone, l'arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Cianci: palla da una parte portiere dall'altra. Dopo 4 minuti di recupero Catanzaro-Pescara finisce 2 a 2.