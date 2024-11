Il Catanzaro mette la ciliegina sulla torta alzando il secondo trofeo stagionale allo stadio Città del Ticolore di Reggio Emilia. È bastato un 2 a 2 contro la Reggiana per trionfare nel minitorneo di Supercoppa di Serie C, dopo aver vinto in casa due settimane fa contro la Feralpisalò. Nel primo tempo i giallorossi vanno due volte in vantaggio prima con Biasci e poi con Iemmello, ma Pellegrini poco dopo accorcia le distanze. Poi ad inizio ripresa Rosafio riporta il match in equilibrio.

Il Catanzaro ha concluso il torneo con 4 punti, la Feralpisalò con 3 e la Reggiana 1. A fine partita la premiazione davanti agli oltre 2mila tifosi giallorossi accorsi a Reggio Emilia.

Primo tempo

Il primo squillo è dei padroni di casa che dopo 3 minuti vanno vicini al vantaggio con Vallocchia, ma la conclusione da posizione defilata dentro l’area si perde sul fondo. Risponde poco dopo il Catanzaro con Biasci che di prova a girare verso la porta un cross di Vandeputte, ma la palla vola alta sopra la traversa.

Al 12’ i giallorossi ci riprovano con Iemmello, sempre di testa, sempre su gol di Vandeputte dalla sinistra. L’attaccante giallorosso riesce a indirizzare verso la porta, ma la sfera colpisce la parte esterna della rete.

La Reggiana si rende pericolosa in un paio di occasioni, ma al 20’ è la squadra calabrese a passare in vantaggio. Azione corale al limite dell’area, Sounas serve di tacco Brignola in area che fa un passo e mette in mezzo rasoterra per Biasci che deve battere, praticamente, un rigore in movimento. Reggiana 0, Catanzaro 1.

Passano 9 minuti e il Catanzaro raddoppia. Iemmello riceve rasoterra al limite dell’area, controlla e col piattone conclude verso il secondo palo, Venturi si distende ma non può nulla. Reggiana 0, Catanzaro 2.

Ma dopo tre minuti azione pericolosa della Reggiana, un super Fulignat respinge la prima conclusione di Vallocchia dal limite, poi quella di Pellegrini da dentro l’area ma la palla resta ancora lì e giunge a Rosafio, Vandeputte interviene malamente e l’arbitro concede il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Pellegrini, palla da una parte portiere dall’altra: Reggiana-Catanzaro 1-2.

Nel finale le Aquile sfiorano il terzo gol con Sounas che colpisce da dentro l’area di prima intenzione al volo su un traversone del solito Vandeputte dalla sinistra, ma la palla si perde di poco al lato.

Dopo due minuti di recupero concessi dall’arbitro le squadre rientrano negli spogliatoi.

Secondo tempo

La ripresa inizia a buoni ritmi da entrambe le parti ma al 58’ poi la Reggiana pareggia. Rosafio si accentra dalla destra entra in area e conclude di sinistro, sulla traiettoria interviene Brighenti di destra che beffa Fulignati e la palla finisce in rete.

La partita prosegue con la Reggiana che prova a spingere senza però creare particolari problemi alla difesa giallorossa che gestisce e controlla il match.

Al 73’ Catanzaro pericoloso con Ghion che dopo una serie di batti e ribatti in area colpisce dal limite con un tiro basso verso il primo palo, ma la palla esce di poco al lato.

Al 76’ Pontisso lascia partire un bolide dalla trequarti, ma il tiro e centrale e Venturi blocca. Risponde subito dopo la Reggiana con un gran conclusione di Sciaudone che sfiora la traversa. AL 79’ invece è Vadeputte a sfiorare la traversa di destro, sempre dal limite.

Nel finale poco da segnalare e dopo 5 minuti di recupero Reggiana-Catanzaro termina 2 a 2.

Il tabellino

REGGIANA (4-3-3) : Venturi; Luciani, Rozzio, Cauz, Fiammozzi; Muroni, Cigarini, Vallocchia (18’st Sciaudone); Rosafio (29’st Guglielmotti), Pellegrini (18’st Lanini), Capone. All. Diana. A disp: Voltolini, Rossi, Pederzini, Libutti, Djamanca, Laezza, Cremonesi, Montalto, Hristov.

CATANZARO (3-5-2) : Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Brignola (Tentardini), Sounas (Pontisso), Ghion, Verna (Bombagi), Vandeputte; Biasci (Curcio), Iemmello. All. Vivarini. A disp: Rizzuto, Sala, Welbeck, Rolando, Bombagi, Fazio, Pontisso, Curcio, Gatti, Katseris, Cinelli, Megna, Situm, Cianci.

ARBITRO : Cherchi di Carbonia. Assistenti : Dell’Orco – Zanellati. Quarto Ufficiale : De Angeli.