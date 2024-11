La Virtus Francavilla è stato il primo avversario affrontato quest’anno dal Catanzaro. Primo turno di Coppa Italia e vittoria di rimonta dei giallorossi, con reti di Casoli e Carlini.



Proprio su quest’ultimo si fa particolare affidamento per andare a sbancare il campo dei pugliesi, nell’undicesima giornata di campionato. Il tecnico Antonio Calabro, ex della gara, sembra aver trovato la quadratura giusta e la posizione di Carlini come trequartista esalta l’attuale miglior realizzatore dei giallorossi.

Per le aquile è il momento di insistere e di concedere il tris, dopo le due vittorie recenti contro Avellino e Teramo, che hanno riportato il sereno nell’ambiente.



Avvio di campionato problematico, invece, per la Virtus Francavilla. Due punti nelle prime sei giornate per la squadra di Brunello Trocini, poi capace di sbloccarsi contro il Potenza e di andare a sbancare il campo del Monopoli. Nelle ultime due gare, invece, altrettanti ko: fra le mura amiche contro la Casertana e nel turno infrasettimanale in casa della Ternana.

Al Catanzaro servirebbe proprio un colpo esterno per rimanere nelle zone che contano. Pericolo numero uno l’attaccante Perez, che il Catanzaro ha cercato inutilmente di ingaggiare la scorsa estate.

Si gioca alle 17.30 e dirige Tremolada di Monza.