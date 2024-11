VIDEO | Quindici movimenti in entrata e in uscita per la squadra giallorossa, rivisitata nella sessione invernale da parte del direttore sportivo Massimo Cerri. Ecco tutte le novità

Giorni di duro e intenso lavoro per il ds del Catanzaro, Massimo Cerri. In casa dei giallorossi si è lavorato in entrata e in uscita e dalla sessione di mercato invernale escono fuori ben 15 movimenti. Altobelli, Pinna, Evans e Di Piazza hanno lasciato le aquile. Quest’ultimo, al ritorno a Catania, ha subito lasciato il segno, gonfiando la rete. In precedenza il difensore Riggio si era trasferito al Monopoli e nell’ultimo giorno di mercato ecco le cessioni del giovane Furina al Napoli e del centrocampista Urso al Fano.

Ma il Catanzaro ha rinforzato soprattutto il reparto offensivo perché a disposizione del tecnico Calabro sono arrivati l’esperto Jefferson e il promettente Paolo Grillo, di proprietà del Cittadella, la passata stagione autore di cinque reti in Serie C, con la maglia della Sicula Leonzio. Una di queste reti, il neo attaccante del Catanzaro, l’ha realizzata proprio contro le aquile. Sempre in attacco ecco un calciatore che Calabro conosce bene, per averlo allenato alla Viterbese. Si tratta di Salvatore Molinaro, classe ’98, preso dalla Lucchese, con trascorsi anche in Calabria, in Serie D, con la Palmese.

In difesa, per far fronte alla partenza di Pinna, finito all’Arezzo, ingaggiato il difensore Riccardo Gatti, classe ’97, in prestito dalla Reggiana, due stagioni addietro nel girone C con la maglia del Monopoli e prima ancora con la Reggina. In precedenza erano arrivati un altro difensore, Scognamillo, e l’esterno mancino Porcino.

Sempre nell’ultimo giorno di mercato il ds Cerri ha preso il giovane esterno destro di difesa (classe 2001) Pierno dal Lecce e il centrocampista Parlati, prelevato dal Fano. Ma ecco il riepilogo dei movimenti di mercato del Catanzaro.

Acquisti: Gatti (d, Reggiana); Grillo (a, Cittadella), Jefferson (a, Padova), Molinaro (a, Lucchese), Parlati (C, Fano), Pierno (d, Lecce), Porcino (C, svincolato), Scognamillo (d, Alessandria).

Cessioni: Altobelli (c, Arezzo), Di Piazza (a, Catania), Evans (c, Livorno), Furina (a, Napoli), Pinna (d, Arezzo), Riggio (d, Monopoli), Urso (c, Fano)