Il Catanzaro, se i lavori di riammodernamento dello stadio Nicola Ceravolo non dovessero essere completati, giocherà le prima partite “casalinghe” del prossimo campionato di Serie B al Via del Mare di Lecce. Negli scorsi giorni era stata comunicata in maniera ufficiosa la decisione disputare le gare nella struttura della città salentina e il patron del club Floriano Noto lo aveva confermato durante il suo intervento a “11 in Campo” – il format calcistico di LaC -, ma oggi, attraverso una nota stampa, la società giallorossa ha reso ufficiale il tutto.

Sempre ai nostri microfoni il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, si è detto fiducioso sul termine dei lavori del Ceravolo e proprio ieri la notizia dell’aggiudicazione dell’appalto per il secondo lotto di interventi sulla struttura cittadina che prevede, tra le tante cose, l’ampliamento dei posti in tribuna e l’allestimento della sala Var.

La nota ufficiale dell’Us Catanzaro

«È lo stadio “Ettore Giardinero” – Via del mare di Lecce ad essere ufficialmente indicato come impianto alternativo per le gare casalinghe dell’US Catanzaro 1929, nell’eventualità in cui gli interventi di ristrutturazione del “Ceravolo”, in corso d’opera, non dovessero terminare entro l’avvio del campionato di serie B. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore e la società giallorossa intende rivolgere un sentito ringraziamento al Prefetto della città salentina, Luca Rotondi, al questore, Andrea Valentino, al sindaco, Carlo Salvemini per la disponibilità dimostrata. Nello stesso tempo la dirigenza delle Aquile, con in testa il presidente Floriano Noto, esprime assoluta riconoscenza al presidente della società pugliese, Saverio Sticchi Damiani, “con il quale siamo legati da un rapporto di sincera amicizia, per aver accolto senza tentennamenti la richiesta da noi avanzata e per aver perorato la nostra causa presso le istituzioni competenti”».